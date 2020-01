Niente rivincita contro le biellesi

Le Under 18 della PFV

PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI

CAMPIONATO UNDER 18

Girone di qualificazione - Girone A

3^ GIORNATA DI RITORNO-

Lunedi 13 gennaio 2020 – a Vercelli – Palestra Sc. Media Pertini – Ist. Comp. Lanino

Pallacanestro Femminile Vercelli “Carmen Fiori” – Basket Femminile Biellese 56-66

(parziali: 20-13; 32-35;46-47 )

Tabellino PFV: Ansu 15; Leone Sara 15; Leone Giulia 2; Iorio 5; Momo 2; Porcelli; Zanetti; Sarrocco 13; Ifa Uwaidae ; Lobascio 4; Quartieri; - All.re Gianfranco Anastasio.

La PFV Under 18 – Carmen Fiori – non ha ottenuto la sperata rivincita contro le avversarie del Basket Femminile Biellese ed ha dovuto soccombere anche dinanzi al pubblico di casa ( si fa per dire perché l’accesso al pubblico è vietato alla palestra della scuola media Pertini) con il risultato di 56 a 66.

La partita è stata in equilibrio sino ai 5’ finali, quando le biellesi riuscivano a piazzare l’allungo decisivo e le ragazze di Anastasio non riuscivano a reagire, cedendo le armi.

Le vercellesi erano partite bene, peraltro, chiudendo il primo quarto avanti per 20-13 ma, come spesso accaduto, è loro venuta meno la continuità e, già nel secondo periodo, le biellesi hanno potuto recuperare e mettere la testa avanti: 32-35 al 20’.

L’equilibrio perdurava anche nella terza frazione, allorché la PFV recuperava due punti e giungeva al 30’ sul 46-47. Nel quarto finale, però, per Ansu & C. finiva la benzina e si offuscavano le idee così che Biella metteva un parziale di 10-19 che le consentiva di aggiudicarsi la partita nei minuti conclusivi.

Con questa sconfitta la PFV dice addio ad ogni speranza di qualificazione al girone finale, se ancora ve ne fossero state, e punterà quindi tutto sulla seconda fase denominata “Coppa Piemonte”, un girone a sei, che avrà inizio il 10 febbraio prossimo, tra le squadre non qualificate e che servirà indubbiamente ad una maggior maturazione della squadra, chiamata ad affrontare avversarie contro le quali potrà essere più competitiva, anche in vista del prossimo anno.