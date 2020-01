Kung Fu e motoria per "ragazzi speciali"

È ricominciato in Accademia Shen Qi Kwoon Tai di Vercelli il corso di Kung Fu e ginnastica motoria per i "ragazzi speciali" ormai al suo quarto rinnovo annuale.

"E' un progetto fortemente sostenuto dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune, che ringrazio sentitamente - afferma il Maestro Caposcuola dell'Accademia Carlo Olmo - Ne vado molto fiero. Mi commuove ogni volta vedere giovanissimi, con storie alle spalle difficili e situazioni famigliari precarie, giungere in Accademia per praticare e condividere sorrisi, disciplina e impegno, trovando un'oasi dove esplorare valori e principii che non li fanno sentire né soli né diversi dagli altri, ma ricercatori anche loro di verità e affetti nel lungo viaggio della vita".

Le maestre che si occupano in prima persona dei corsi sono Angela Oliviero (Sette Stelle, nome in Accademia) e Serena Rubini (Padawan Luna di Giada), da sempre al fianco nelle nobili iniziative dell'Accademia.

Angela Oliviero cura da un decennio con amore e dedizione infinita i corsi per i ragazzi disabili, e anche per gli anziani e per l'Aism di Vercelli.

"La pratica delle arti marziali non è solo la ricerca di sé - chiosa Olmo - ma i veri cardini sono i valori troppo spesso dimenticati della solidarietà, protezione e sostegno".