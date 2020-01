La grande ammucchiata

L’andamento generale

Gennaio è da sempre considerato come la prima cartina tornasole, di ogni squadra, durante il proprio percorso in campionato. Gli addetti ai lavori (presidenti, allenatori e dirigenti) ribadiscono, più volte, che la classifica vada letta solo ad aprile/maggio e che prima valga poco, il che è corretto. Il campionato di Serie C girone A, escludendo la corazzata Monza e la sorpresa Pontedera, è caratterizzato da un grande equilibrio. Il distacco tra Playoff e Playout è di soli 6 punti. Una distanza assolutamente non incolmabile.

In via Massaua

In casa Pro Vercelli, dopo la partenza di Russo e Cecconi, è necessario l’acquisto di un altro attaccante che possa alternarsi con il numero 9 Comi. Prende sempre più piede la partenza del portiere Moschin, scavalcato nelle gerarchie dal giovane e promettente classe 2000 Gianluca Saro. Al termine del giro di boa, le bianche casacche si piazzano al tredicesimo posto con un punteggio di 24 punti, che sulla tabella di marcia rappresenta il giusto percorso per ambire ad una salvezza tranquilla, più volte ribadita ed annunciata dai vertici della società vercellese.

Le altre piemontesi

Novara ed Alessandria, guidata dall’ex tecnico della Pro Vercelli Scazzola, sono in piena zona Playoff e rispecchiano le previsioni fatte ad inizio campionato. Deludono invece Juventus U23 e Gozzano: i bianconeri - data la qualità della rosa – hanno tradito le attese e contano parecchi punti in meno. Il Gozzano invece si trova in zona Playout, avendo ottenuto solamente 18 punti sulle 20 partite totali giocate.

Le altre

Le certezze Robur Siena e Carrarese rispettano ampiamente le previsioni. Capitolo a parte lo merita il Monza: la squadra di Berlusconi e Galliani si trova al vertice con 10 punti di vantaggio; solamente quattro pareggi ed una sconfitta, in casa per un totale di 0-2 contro la Robur Siena, non le permettono di essere a punteggio pieno. La vera rivelazione del campionato è però il Pontedera. La formazione guidata da Ivan Maraia si basa su in giusto mix di giovani e giocatori esperti: l’età media è di 23.6 anni ed i punti totalizzati sono 39. Chiude la classifica la Giana, con solamente 11 punti totalizzati.