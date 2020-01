La Lega a muso duro contro Maura Forte: "Ha illuso i vercellesi"

Riceviamo e pubblichiamo.

Tranne Maura Forte, il Pd e la Sinistra, fin da questa primavera quasi tutti avevano sospettato che la promessa dei 1500 posti di lavoro avesse carattere pre elettorale piuttosto che reale è tangibile.

La mancanza di chiarezza dell’ex sindaca Forte e del Pd sulla questione del potenziale insediamento logistico alle porte di Vercelli e dei 1500 posti di lavoro a esso collegati, è stata evidente fin da subito nonostante sia stato anche argomento di campagna elettorale. I posti di lavoro interessano a tutti, soprattutto ai cittadini, ma veri e non promessi e poi evaporati.

Dopo 9 mesi dalla firma del contratto preliminare, il risultato é che siamo al punto di partenza e nel frattempo di sicuro abbiamo perso almeno due insediamenti industriali con carattere non logistico e i suoi posti di lavoro, stavolta veri.

Questo ci richiama a un fatto, cioè che sul tema del lavoro non si può essere superficiali, come non si dovrebbe prendere in giro i vercellesi (in campagna elettorale in stile “cetto la qualunque”): Maura Forte chieda scusa ai cittadini per aver offerto loro un miraggio senza certezze e basi per una buona conclusione dell’operazione intrapresa.

Vercelli non meritava e non merita una politica del genere, ma ciò è evidente dopo il segnale molto forte delle urne, che ha mandato a casa il Sindaco e la sua Giunta dopo solo un mandato.

Da ieri Vercelli torna ad avere un’area di sviluppo non più bloccata e che potrà essere oggetto di una politica di insediamento industriale logistico o produttivo, tutto per rilanciare la tematica del lavoro.