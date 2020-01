"Il centro destra rinuncia a un'opportunità di sviluppo: andremo a fondo sui motivi"

Riceviamo e pubblichiamo.

Abbiamo appreso della decisione presa dal Comune di Vercelli guidato dalla coalizione di centro-destra di interrompere il progetto per l’insediamento della società APRC nell’area industriale di Larizzate. Il comunicato stampa diramato dal sindaco Andrea Corsaro non fornisce sufficienti informazioni per entrare nel merito delle motivazioni che hanno sostenuto questa decisione, che si spera verranno fornite in sede consiliare.

Il Partito democratico di Vercelli chiederà con forza che su tale vicenda siano chiariti tutti gli aspetti tecnici, giuridici e politico-amministrativi che hanno motivato tale scelta.

La complessità e la rilevanza dell’intervento sia in termini occupazionali, contrattuali che degli investimenti e delle opere pubbliche da realizzare, presupponevano una preventiva valutazione da parte del Consiglio Comunale che, invece, viene solamente informato a “fatto compiuto”.

Una responsabilità tutta dell’attuale maggioranza, mentre alla città non resta che il rammarico per un’opportunità sfumata.

Fa quindi specie vedere qualcuno, come gli esponenti della Lega, esprimere una velata soddisfazione per questo epilogo. Si predica il “volemose bene”, oltre gli interessi di partito, e poi si coglie la prima occasione per sviluppare una sterile polemica pseudopolitica che non serve al nostro territorio.