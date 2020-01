Abbatte un palo della Telecom e finisce in un campo

È uscito di strada, abbattendo un palo della Telecom prima di finire in un campo. Incidente autonomo, poco dopo mezzanotte, sulla Sp54, nel Comune di Santhià.

Una squadra permanente del distaccamento Vigilidel fuoco di Livorno Ferraris, Comando Provinciale di Vercelli, è intervenuta sulla SP54 nel territorio di Santhià a seguito di un incidente stradale. Per cause al vaglio dell’autorità competente una Renaul Clio, condotta da un giovane, in prossimità di una curva è uscita autonomamente di strada abbattendo un palo Telecom e finendo la corsa su un fianco nel campo adiacente la carreggiata.

L’intervento del personale è consistito nella messa in sicurezza del veicolo e nell’illuminazione dell’area, in quanto vi era molta nebbia, durante i soccorsi al conducente da parte del personale 118.

Fortunatamente solo un grosso spavento e qualche graffio ed escoriazione per il giovane, unico occupante del veicolo. Sul posto anche i carabinieri di Santhià per i rilievi del caso.