Eternit bis, udienza preliminare: variazioni al traffico e divieti nella zona del Tribunale

Vercelli si prepara all'udienza preliminare del processo Eternit - bis che viene celebrata martedì 14 gennaio dalle 11 nell'aula Carmine De Donato del Palazzo di Giustizia. Per l'occasione l'aula è stata "allargata" a tutto il corridoio e allo spazio circostante, attrezzato per accogliere i legali e i familiari delle 392 parti lese che, insieme a Comuni, enti, associazioni dovranno comunicare se intendono costituirsi parte civile all'eventuale processo nei confronti di Stephan Schmidheiny, il magnate svizzero ultimo patron vivente della Eternit Italia. Si calcola che, tra parenti e associazioni le persone coinvolte possano arrivare a 1500. Solo una parte dei morti di questo processo sono stati dipendenti dell'azienda casalese che produceva la fibra di cemento amianto; la maggior parte vittime dell'esposizione ambientale alle polveri.

Martedì, per motivi logistici e di sicurezza, sono stati sospesi tutti gli altri procedimenti penali iscritti a ruolo al Tribunale di Vercelli. Nell'udienza preliminare il Gup, Fabrizio Filice dovrà decidere sul rinvio a giudizio del magnate svizzero e, nel caso, anche sull'imputazione da contestargli. Un passaggio fondamentale, quest'ultimo: la Procura di Vercelli, competente per territorio su Casale, ha contestato a Schmidheiny il reato di omicidio volontario e se il Gup confermerà l'imputazione, il processo verrà spostato a Novara per essere celebrato davanti alla Corte d'Assise. Viceversa, se il giudice dovesse riqualificare il reato in omicidio colposo (imputazione per la quale Schmidheinyè già stato condannato in relazione ai morti di Cavagnolo), il processo resterà a Vercelli e verrà celebrato davanti al giudice monocratico.

