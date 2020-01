Le pagelle della Pro vista contro il Lecco

IEZZI - Non ha giocato bene, sia nella fase difensiva che in quella offensiva. Eppure vale, lo aspettiamo: 5

AURILETTO - Troppo precipitoso, va spesso in affanno: 5,5

GROSSI - Ha un ottimo destro, buona visione di gioco. Un po' di personalità in più non guasterebbe: 6,5

GILARDINO - La squadra adesso ha geometrie, automatismi. La pausa, però, sembra non aver fatto bene ad alcuni elementi. Lui (purtroppo) in campo non può scendere: 6,5