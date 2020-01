Pavia, auto scivola nel Ticino e si incaglia vicino al Ponte Coperto

Incredibile incidente, domenica, a Pavia, dove, nel pomeriggio, i vigili del fuoco sono intervenuti per una autovettura finita nel Ticino a seguito mancato inserimento del freno di stazionamento.

L’auto era entrata nel fiume all’altezza del posteggio del ristorante Bardelli e ha “navigato” in corrente fino a dopo il ponte coperto dove successivamente si è incagliata.

La verifica fatta dai vigili del fuoco ha per prima cosa scongiurato la presenza di persone a bordo; successivamente il mezzo è stato ancorato in attesa del carro attrezzi per il recupero.