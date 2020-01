Carnevale al via: la consegna delle chiavi

Il carnevale: veglioni, maschere, fagiolate, sfilate e, a Vercelli, oltre 100 visite a enti, associazioni, istituzioni. Con la consegna delle chiavi nella mani del Bicciolano Enrico Rampazzo, entra nel vico l'edizione 2020 della manifestazione.

Accompagnato dalla Bela Maijn Valeria Viesti, il Bicciolano ha ricevuto sabato il simbolo della città dalle mani del sindaco, Andrea Corsaro. Un atto che apre il mese di circa di impegni frenetici per le maschere vercellesi, per il Comitato Manifestazioni e per i gruppi che animeranno fagiolate e sfilate.

Tra le altre novità annunciate da Stefano Roncaglia, presidente del Comitato Manifestazioni, la partecipazione alle sfilate del 16 e del 23 febbraio degli studenti e il ritorno di alcuni carri. Verrà anche ripristinato il rito del rogo del “babaciu” e, diversamente da quanto era stato fatto in passato, la proclamazione dei vincitori avverrà il martedì grasso e non al termine della seconda sfilata.