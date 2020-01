Ha perso il controllo dell'auto, finendo sui dissuasori all'interno del parcheggio. E' successo nel tardo pomeriggio di sabato, a Casale Monferrato.

Per fortuna non sembra aver riportato particolari conseguenze il guidatore della vettura coinvolta in un curioso incidente in piazza XXV Aprile, a Casale Monferrato.

Sul posto, per i soccorsi e gli accertamenti sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i mezzi di soccorso. Numerosi i passanti che, attoniti, hanno assistito alla scena.