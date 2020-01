Tempio crematorio: assolto in Appello l'ex sindaco di Desana

"Assolto perché il fatto non sussiste". E' arrivata venerdì la sentenza della Corte d'Appello di Torino nei confronti dell'ex sindaco di Desana, Renato Graneris che il Tribunale di Vercelli aveva condannato a sei mesi per abuso d'ufficio.

Il verdetto dei giudici torinesi riforma la sentenza di primo grado emessa nella primavera del 2019 dal Tribunale di Vercelli al termine di un processo che aveva già visto l'assoluzione dei due imprenditori finiti a processo insieme a Graneris.

L'indagine, partita nel 2014, era nata da un esposto dei consiglieri dell'allora minoranza comunale (che nel frattempo aveva vinto le elezioni e successivamente aveva revocato il progetto del Tempio crematorio), in relazione a presunte irregolarità nella procedura amministrativa finalizzata alla realizzazione dell'impianto. Graneris e i due imprenditori della ditta che aveva proposto il progetto erano finiti a processo con le accuse di tentata corruzione; accuse che poi il tribunale aveva ritenuto infondate assolvendo i due imprenditori e condannando Graneris per abuso d'ufficio - per aver votato in giunta una delibera di allargamento di una strada che, oltre a raggiungere il cimitero, passava a ridosso di terreni di sua proprietà.

Ora il verdetto di secondo grado assolve l'ex sindaco anche da queste accuse.