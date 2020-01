Muore una mamma di soli 51 anni; il paese si mobilita per aiutare il suo bimbo

Una malattia terribile se l'è portata via in appena un mese. E ora più centri del vercellese si stanno mobilitando per aiutare il suo bambino, rimasto solo ad appena 7 anni.

E' una terribile tragedia quella che ha coinvolto Lorella Presutto, una mamma di 51 anni morta giovedì all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli, dove era stata ricoverata per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. La donna viveva a Tricerro insieme al suo piccolo Itan che oggi si trova ad affrontare un dolore grandissimo - insieme alla zia Ester e al cugino Riccardo – circondato dall'affetto dei suoi concittadini e dei compagni di scuola.

Per aiutarlo almeno sul versante materiale, la Famija Trisereisa ha organizzato una raccolta di fondi che, attraverso internet, sta viaggiando sul web. Chi volesse aderire può seguire le indicazioni attraverso questo link

https://www.facebook.com/donate/963320800729713/

Inoltre, per chi non potesse fare pagamenti con la carta, si è organizzata una raccolta fondi nelle scuole di Tricerro e Ronsecco. “Grazie per chi avrà questo buon cuore”, commentano i promotori dell'iniziativa.