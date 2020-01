Incidenti sulle piste da sci: tre interventi dell'elisoccorso

Parte con una serie di incidenti il fine settimana sciistico della Valsesia. Tre persone, tra cui una ragazzina di 15 anni e una di 17, sono finite in ospedale per vari traumi rimediati sulle piste. Intensa mattinata di lavoro, dunque, per il personale in pista e per i soccorritori del 118 intervenuti nelle tre situazioni di emergenza.

Tutti gli incidenti hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso che, dopo aver recuperato i feriti, li ha trasportati negli ospedali di competenza. Il primo incidente è avvenuto all'Alpe di Mera e ha coinvolto una ragazza di 17 anni che è stata ricoverata a Novara, in codice giallo, per un trauma cranico.