Cintura di Vercelli |

Robbio, rovinosa caduta in bici: 39enne in ospedale

Soccorso per un lieve trauma cranico

E' finito in ospedale per un lieve trauma cranico un robbiese di 39 anni, caduto rovinosamente a terra, nel pomeriggio di sabato, mentre percorreva in bici via Duca D'Aosta. L'incidente è avvenuto poco dopo le 15,30 quando, per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il ciclista ha perso il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente a terra, battendo il capo. Sul posto è giunta un'ambulanza della Croce Azzurra di Robbio che ha soccorso il ferito, prima di trasportarlo all'ospedale Maggiore di Novara dove è stato ricoverato in codice giallo.

dal nostro corrispondente a Vigevano