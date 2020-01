Autobus Vercelli - Casale: due nuove fermate

Da lunedì 13 gennaio due nuove fermate sull'autolinea Casale-Vercelli gestita da Autoticino.

A Vercelli è stata aggiunta la fermata di via Trino che offre ai viaggiatori la possibilità di raggiungere l'ospedale: il bus in arrivo da Casale fermerà dal lato del Sant'Andrea, quello in uscita fermerà in via Trino all’altezza del civico 42.

A Casale la nuova fermata si trova nella zona commerciale di Porta Milano. I bus in uscita da Casale fermeranno in via Francesco Negri al civico 44; quelli in arrivo in via del Turchino. Tutte le fermate sono dotate di paline già provviste di QRCode, per avere informazioni in tempo reale sulla tratta.