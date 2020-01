Biella: ubriachi a metà pomeriggio, aggrediscono un ragazzino. Nei guai due 45enni

Denunciati due biellesi residenti nel comune di Valdilana a seguito di una chiamata alla centrale operativa per un'aggressione ad un ragazzino da parte di ubriachi. Il fatto si è consumato alle 16,50 del 23 dicembre in piazza Curiel. Un testimone avrebbe visto i due uomini allontanarsi su un'automobile. All'arrivo della squadra volante della polizia i poliziotti hanno immediatamente individuato il mezzo, poco distante e parcheggiato vicino alla Birreria Biellese.

All'interno S. P. di 46 anni e A. Z. di 45, palesemente ubriachi. Addirittura, alla richiesta dei documenti il primo avrebbe anche minacciato di morte l'agente, motivo per il quale è stato denunciato. Il secondo, dopo il rifiuto di sottoporsi alla prova etilometrica ha iniziato a spintonare l'altro poliziotto e per questi due motivi è stato anch'egli denunciato oltre alla guida in stato di ebbrezza. Del ragazzino nessuna traccia, possibile che, dopo lo spavento dell'aggressione, sia scappato.