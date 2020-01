Oscar Ferrari: "Accolgo questo progetto a braccia aperte"

Una vigilia di inizio campionato ricca per Engas Hockey Vercelli con la presentazione di Oscar Ferrari, importante nuovo acquisto, e dell’iniziativa benefica a sostegno dell’Associazione Vercellese malati di Alzheimer.



Elena Ruggia, Hockey Vercelli, introduce il tema del sostegno al sociale: “Nel 2019 abbiamo devoluto fondi all’ospedale Meyer di Firenze e all’ANGSA di Vercelli e Novara, ora è la volta di AVMA. Il denaro devoluto proviene dalla vendita dei nostri gadget: i vercellesi ci stanno dando una gran mano, vogliamo andare avanti in questa attività.” Paola Montano, presidente dell’Associazione Vercellese malati di Alzheimer: “Ringrazio di cuore Hockey Vercelli, una società nata da poco, ma che già coniuga lo sport al sociale:penso sia un grande successo e spero sia seguito da altre realtà sportive. Per noi nessuna cifra è simbolica: con questa donazione, riusciremo ad ampliare la nostra offerta sia verso gli ammalati che per i care giver che li assistono.”

Tornando ai temi sportivi, il giovane attaccante Oscar Ferrari, classe 1998, si presenta: “Sono felicissimo di essere tornato a Vercelli, (aveva giovato con l’Amatori la scorsa stagione in A1, ndr), la società mi ha voluto sin dalla sua fondazione, ma io avevo già un accordo con il Poirè, compagine francese. Il progetto di Hockey Vercelli mi ha subito entusiasmato e convinto, così, appena si è avuta la possibilità, ho voluto questo triennale. Mi sono legato subito alla causa della squadra, mettendomi al lavoro con umiltà; ho trovato i ragazzi molto in forma e carichi. Ho tanta voglia di mettermi subito a disposizione”. Paolo Gallione illustra le caratteristiche tecniche del novarese: “Oscar non è il classico bomber alla Monteforte, ci darà qualcosa di diverso: è una punta di valore che rompe gli schemi difensivi con il suo ritmo.” Ferrari rinforza il concetto: “Conoscevo mister De Rinaldis solo di nome, ma subito in allenamento mi è piaciuta la sua visione di hockey: mi ha messo sulla fascia a fare l’ala con il compito di aprire gli spazi. In passato mi sono anche adattato a giovare in mezzo all’area, qui compete a Monteforte e poi la posizione laterale è da sempre il mio ruolo naturale.” Oscar si inserirà fra giocatori di grande esperienza: “Ci sono compagni con un’età più alta della mia, ma ho visto che hanno gli occhi da giovane: vuol dire che ognuno in sè ha grandi motivazioni, questa sarà una nostra grande forza. Ho trovato voglia di fare e grande organizzazione, la spinta perfetta per dare il massimo.” Ferrari sposa le ambizioni dell’Engas: “ Non ci nascondiamo, questa è una squadra da promozione. A fine stagione, potrei anche conquistare due trofei (considerando la finale di Coppa Italia raggiunta, ndr): non è mai successo nella mia carriera e questa possibilità mi dà una gran carica.” Venerdì giungerà a Vercelli anche l’ultima aggiunta di pregio all’organico della squadra, l’attaccante argentino Ariel Romero, Ferrari: “Ariel è un attaccante molto tecnico, di grande estro e fantasia; ero bambino quando lo vedevo giovare nel Lodi: è devastante, riesce ad accendere una partita, io non posso che imparare da gente come lui.”

L’appuntamento per la prima attesa partita di campionato contro l’Azzurra Hockey Novara è per sabato 11 gennaio al Palapregnolato del rione Isola, ore 20.45.