"Attenzione a chi offre lavoratori in somministrazione"

Confagricoltura invita le imprese a prestare particolare attenzione all’offerta, da parte di società o cooperative, di vantaggiose forniture di personale mediante appalto o somministrazione di manodopera, con notevoli riduzioni del costo del lavoro rispetto a quanto previsto dal vigente contratto del lavoro nazionale e territoriale e dalle aliquote contributive previdenziali.

"Questa pratica - spiegano da Confagricoltura - genera fenomeni di errati inquadramenti contrattuali dei dipendenti. L’eventuale adesione a questo tipo di proposte è altamente rischiosa, sia perché l’effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa è obbligato in solido, con chi mette a disposizione o somministra il lavoratore, al pagamento della retribuzione e dei contributi previdenziali, sia perché, in caso di accesso ispettivo da parte degli organi di vigilanza, l’imprenditore (effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa) sarà soggetto a rivendicazioni salariali, violazioni contributive e sanzioni rilevanti per abuso o utilizzo illecito di manodopera (da 5.000 a 50.000 euro per ogni lavoratore)".