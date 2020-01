"Così non si può andare avanti": stato di agitazione per i Vigili del Fuoco di Livorno Ferraris

Riceviamo e pubblichiamo.

USB VV.F. Vercelli ritiene che sia giunto il momento di dire basta ad una situazione a dir poco imbarazzante che coinvolge i lavoratori del distaccamento di Livorno Ferraris.

I colleghi che prestano servizio a Livorno Ferraris sono costretti a lavorare in condizioni esasperate, nel quasi totale silenzio delle altre organizzazioni sindacali, che da anni fanno finta di non accorgersi dell’inadeguatezza della struttura dove prestano servizio i lavoratori vigilfuoco.

Ormai siamo stanchi dopo anni di promesse dei vari politici della zona, è ormai evidente il disinteresse delle amministrazioni locali e della nostra amministrazione, che ricordiamo ha l’obbligo e la responsabilità di dotare i lavoratori di strutture idonee e adeguate.

Per questi motivi USB, Organizzazione Sindacale che da sempre lotta per i diritti di tutti i lavoratori, ha deciso di proclamare lo stato di agitazione anche su questo importante argomento.

Rammentiamo inoltre che, a seguito della rigida applicazione della norma che prevede l’obbligatorietà di permanenza minima di almeno cinque anni per tutti i neoassunti, si rende ulteriormente necessario e inderogabile che le sedi di lavoro siano degne di questo nome ed in grado di ospitare lavoratori che avendo famiglia altrove sono costretti a soggiornare per settimane in una città che li ospita ma che non è la loro.