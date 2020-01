I sentieri della conoscenza: incontro con Davide Giacalone

"I Sentieri della Conoscenza", anno 2020, partono a Trino con l'incontro con Davide Giacaolone, giornalista, scrittore e saggista ospite del Comune venerdì 10 gennaio alle ore 21. L'incontro viene ospitato a Palazzo Paleologo ed è aperto a tutti.



Su RTL 102.5 Giacaolone conduce, la domenica mattina, "L'Indignato Speciale" con Fulvio Giuliani e Andrea Pamparana e la rubrica di rassegna stampa tutte le mattine all'interno del programma "Non Stop News".



A Trino Giacalone presenterà il suo ultimo libro "LeAali all'Italia" nel quale partendo dalla realtà, con fatti e numeri, e si arriva alle ricette per cambiarla.



"Vi lascio con una frase di Davide Giacalone - dice il sindaco Daniele Pane, invitando trinesi e non all'incontro -: "Essere e restituire LeAli all’Italia è possibile, concentrandosi su quel che può e deve essere fatto, non sull’ennesima favola ingannatrice e corruttrice".