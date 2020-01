Commiato in forma civile, nel salone Soms di via Borgogna, per Fulvio Bodo, ex sindaco di Vercelli morto martedì sera all'hospice di Gattinara.

La cerimonia è programmata per le ore 11 di venerdì 10 gennaio e la famiglia invita chi volesse ricordare il congiunto a farlo attraverso opere di bene.