Auto fuori strada, donna incinta finisce in ospedale

Primi incidenti per la fitta nebbia che da due giorni sta interessando gran parte del vercellese. Nella serata di martedì una donna incinta è finita in ospedale dopo che la sua auto, una Panda, è rimasta coinvolta in un incidente lungo la strada provinciale che collega Rovasenda a Brusnengo. La vettura è sopraggiunta sullo scenario di un precedente scontro tra una Bmw e una Ford Fiesta ed è finita fuori strada. La donna al volante ha sbattuto la testa e di conseguenza è stata portata in ospedale a Biella. Sul posto, per i soccorsi, oltre ai mezzi sanitari è intervenuta anche la Polizia Stradale di Biella che ha eseguito i rilievi.