Al bar con la droga: denunciato un 40enne

Era diretto al bar portando con sé un piccolo quantitativo di droga che, evidentemente, doveva consegnate a qualcuno. Solo che è incappato nei servizi di prevenzione antidroga dei carabinieri di Santhià, rimediando una denuncia. Lunedì i carabinieri della stazione di Santhià hanno eseguito un servizio antidroga nei pressi di un locale e, verso le 21, hanno controllato un cittadino albanese che durante le fasi dell’identificazione appariva molto nervoso.

Accompagnato in caserma, l'uomo è stato sottoposto a perquisizione dalla quale è saltato fuori un grammo di cocaina. I carabinieri hanno così esteso la perquisizione all'abitazione dell'albanese, a Viverone, rinvenendo un altro grammo di cocaina, uno di marijuana ed uno di hashish, occultate in un barattolo custodito in cucina.

Tutto lo stupefacente è stato sequestrato, mentre il 40 enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Vercelli per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti.