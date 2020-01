"Alla scoperta della Vercelli Medioevale"

Ospite del presidente Luca Brusotto sarà Riccardo Rossi, storico e responsabile delle collezioni librarie e documentarie del Museo Leone che porterà i soci kiwaniani “Alla scoperta della Vercelli Medievale”, un vero e proprio viaggio virtuale nel corso del quale, grazie all’aiuto di immagini e di un grande plastico didattico, sarà ricostruita e restituita, anche con l’ausilio di modelli tridimensionali e delle antiche fonti, l’atmosfera del medioevo e l’aspetto della nostra città ai tempi delle “case torre” e delle lotte tra guelfi e ghibellini. E così, curiosando tra le antiche vie, in un confronto costante tra la Vercelli di allora e quella di oggi, si sveleranno i segreti del potere e della quotidianità cittadina tra XII e XIV secolo.

Riccardo Rossi, vercellese, è il responsabile delle collezioni librarie e documentarie del Museo Leone. Dottore di Ricerca in Storia Bizantina all’Università di Bologna è anche esperto in tecniche archeologiche qualificato al Cesma. Al Museo Leone, oltre che della notevole biblioteca di Camillo Leone, si occupa anche di allestimenti di esposizioni, visite guidate ed eventi per il pubblico, ricerca scientifica e attività didattica per le scuole.