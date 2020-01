E' morto Fulvio Bodo, ex sindaco di Vercelli ed esponente di primo piano, per tutti gli anni '70 e '80 del Partito Socialista Italiano.

Aveva 75 anni ed è spirato nella giornata di martedì all'hospice di Gattinara dove era stato ricoverato per un improvviso aggravarsi delle sue condizioni di salute.

La sua carriera politica era iniziata a metà degli anni '70 quando era stato assessore ai Lavori pubblici nella giunta del sindaco comunista Ennio Baiardi (in giunta c'erano, con lui, Roberto Scheda, Marco Barberis, Ezio Robotti, Mario Socco e Cecco Leale). Esponente del socialismo craxiano degli anni '80, Bodo ricoprì la carica di primo cittadino, dal 1985 al 1992, e a Vercelli divenne l'emblema di quel mondo politico della prima Repubblica travolto da Tangentopoli. Aveva una personalità forte, carismatica: inviso agli avversari, era amatissimo dagli amici che gli sono stati vicini anche dopo la fine della sua esperienza politica.

Appassionato cacciatore, era stato per molto tempo alla guida del comprensorio territoriale vercellese.

Emanuela Caradonna, che di Fulvio Bodo è stato per tanto tempo compagno di partito, gli è stato vicino, con altri amici, nell'ultimo, difficile, periodo della malattia. "In politica siamo stati fianco a fianco e qualche abbiamo avuto divergenze, ma da un punto di vista umano, che è la cosa che conta di più, io sono triste perché ho perso un grande amico".

Lascia la moglie Roswhita Flaibani con i figli Giulia e Federico (anche loro impegnati in politica - la prima come esponente delle associazioni che si battono per i diritti delle persone Lgbti+, mentre il secondo scegliendo di candidarsi in politica al fianco di Emma Bonino), e i due figli avuti dal primo matrimonio.

(notizia in aggiornamento)