La fortuna bacia Torino: caccia al vincitore dei 5 milioni della Lotteria

E' stato venduto a Torino - in una tabaccheria di via San Donato all'angolo con via Galvani - il biglietto vincente della Lotteria Italia: un tagliando che vale 5 milioni di euro, serie 0 e numero 005538, estratto nella serata di lunedì in occasione della trasmissione televisiva di Rai Uno condotta da Amadeus.

Il secondo premio (2,5 milioni) è andato a Gonars, in provincia di Udine, mentre il terzo premio da un milione e mezzo ha toccato Roma. Quindi Lecce (1 milione) ed Erba (500mila euro).

Per la città della Mole si tratta della prima vincita di queste proporzioni, anche se altre affermazioni milionarie si erano verificate in passato. Anche di recente, quando lo scorso anno fu vinto un milione. E un po' la dea fortuna sembra aver voluto ricompensare Torino, una delle poche zone d'Italia in cui le vendite di biglietti della lotteria sono cresciute, mentre nel resto del Paese sono nettamente calate, come affermato anche lunedì sera in apertura di trasmissione, tanto da convincere gli organizzatori a una ripartizione differente dei premi. Nel capoluogo e in provincia sono stati 226mila i tagliandi staccati, contro i 219mila del 2019 (+3,2%).



Complessivamente, oltre al fortunatissimo vincitore del primo premio, sono in tutto tre i biglietti estratti in zona: un altro a Torino e uno a Piscina, nel Pinerolese. Per entrambi, 100mila euro.

Per chi vuole essere scaramantico, deve essere davvero un nome amato dalla sorte, quello di Torino, visto che un altro tagliando di seconda fascia è finito a Torino. Ma questa volta si tratta dell'abruzzese Torino di Sangro, piccolo paese in provincia di Chieti.