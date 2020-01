In cura al Sert, si rivende il metadone

Acquistava metadone da un conoscente in cura al Sert e lo assumeva come droga.

Un 54enne di Bianzè è stato segnalato alla Prefettura come assuntore a scopo non terapeutico e un 49enne di Borgo d'Ale è stato denunciato per spaccio dai carabinieri della stazione di Crescentino.

Nella serata di lunedì i militari hanno proceduto alla perquisizione di un conducente di un’utilitaria. L'uomo, un 54enne operaio di Bianzè, sposato, appariva molto nervoso durante le fasi dell’identificazione e, dal controllo in banca dati, emergevano precedenti per reati concernenti gli stupefacenti. All’interno del cassettino porta oggetti della sua autovettura i militari hanno trovato 6 flaconcini contenenti metadone che sono stati sottoposti a sequestro.

I successivi accertamenti presso il Sert dell’Asl di Vercelli hanno permesso di accertare che il medicinale era stato somministrato ad un 49 enne di Borgo d’Ale che anziché assumerlo, lo aveva spacciato al 54 enne di Bianzè, che è stato deferito come assuntore.

Anche il metadone, sostanza medicinale comunemente utilizzata nei Sert delle Asl per curare le tossicodipendenze è, di fatto, una sostanza stupefacente che può essere prescritta solo da un medico a dei pazienti in cura affetti da problematiche legate alla tossicodipendenza. Ciò nonostante anche il metadone può talvolta, come è avvenuto in questo caso, diventare oggetto di spaccio.