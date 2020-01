Viaggio alle Galapagos, con Immagini dal Mappamondo

Riprendono giovedì 9 gennaio gli appuntamenti mensili con la rassegna di viaggi “Immagini dal Mappamondo”, giunta alla sua 28° edizione.

Il primo appuntamento del 2020 sarà dedicato a un viaggio nelle mitiche isole Galapagos, grazie alle immagini scattate da Roberto Bellini, autore già conosciuto e apprezzato dal fedele pubblico della rassegna.

Dopo un lungo viaggio aereo con scalo nella capitale dell’Ecuador, si atterrerà nell’arcipelago di Colon, meglio conosciuto come arcipelago delle Galapagos.

“Una crociera in questo splendido arcipelago risulta essere un’esperienza unica, lontano dal mondo, lontano dalle persone e dalla quotidianità – anticipa il relatore della serata - solo bellissimi animali, cercando con loro un approccio in sintonia, per riscoprire momenti che il mondo odierno tende sempre più a nascondere e purtroppo spesso a cancellare”.

Così da un’isola all’altra si andrà scoprendo un tesoro naturalistico incredibilmente vario e ricco, dalle sule alle palme blu, ai fenicotteri rosa, alle fregate, agli albatros, al piccolo passero di Darwin. Poi sulle spiagge, lungo le scogliere, i leoni marini con i maschi in perenne guardia della loro colonia, con i dolcissimi piccoli sdraiati al sole, le testuggini marine e le scie che lasciano sulla sabbia dove vanno a deporre le uova, infine le immancabili iguane ed in acqua una fauna marina ricchissima.

Gli scatti di Roberto Bellini immortaleranno tutti questi tantissimi animali in scenari di incredibile bellezza, con panorami lunari, coni vulcanici, colate laviche dagli aspri colori, rocce nere, faraglioni emergenti dal mare.

“L’appuntamento, per tutti gli amanti dei viaggi – ricorda Ugo Breddo, ideatore e curatore della rassegna - è fissato nella saletta Petri del CAI vercellese in via Stara, 1 con inizio alle ore 21.15.“ L'ingresso, come di consueto, sarà libero.