Impronte dentali abbandonate tra i boschi

"Siamo andati a ripulire in strada per Calco del materiale indifferenziato abbandonato in una riva. Doppia incredibile scoperta: erano calchi di protesi dentarie e dentro ogni sacco c'era l'etichetta del proprietario. Bravissimo: hai appena vinto una bella multa". Lo scrive, nei primi giorni dell'anno, il sindaco Paolo Tiramani.

E' andata al titolare di uno studio dentistico - tra l'altro neanche di Borgosesia - la prima sanzione elevata nel 2020 per l'abbandono di rifiuti. Rifiuti decisamente particolari, tra l'altro: una cinquantina di impronte dentali in gesso abbandonate nei boschi, lungo la strada per Calco Superiore. Gli ispettori ambientali della Seso, la società che si occupa della raccolta rifiuti a Borgosesia, hanno rinvenuto i sacchi e il materiale abbandonato, con tanto di "indizi inequivocabili" sul nome dell'autore. Che, dopo aver ammesso di aver abbandonato il materiale clinico, si trova ora a pagare una multa salata.