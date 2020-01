Vercelli dice addio a suor Rosalia Morello, religiosa molto conosciuta e amata dalla città. Aveva 83 anni e apparteneva alla Congregazione delle Suore di Santa Maria di Loreto, di cui era stata anche Madre Generale.

“Oggi suor Rosalia contempla la grandezza del Signore in Paradiso – scrive il nipote, Gianmario Morello, sindaco di Balocco e consigliere delegato della Provincia -. Nella vita perdere una mamma è molto triste, perderne due ancora di più”, aggiunge ricordando il legame strettissimo che aveva con la zia.

Suor Rosalia, per molti anni, aveva prestato la sua opera all'Aravecchia. Poi, quando l'età era già avanzata, aveva fatto una scelta decisamente controcorrente: andare in missione, ad Haiti, terra poverissima, dove era rimasta per tre anni, traendo la determinazione a operare sempre e comunque dalla parte degli ultimi.

Di ritorno da Haiti la scelta di un'altra terra difficile, la Calabria e la decisione di prestare servizio diffondendo la parola di Dio ovunque il Signore la chiamasse. Negli ultimi anni la salute si era fatta troppo fragile e suor Rosalia aveva dovuto lasciare il servizio attivo. In ultimo era ricoverata al Trompone di Moncrivello, dove è spirata nella notte e dove è stata allestita la camera ardente. Con il nipote Gianmario lascia i pronipoti, Valentina ed Edoardo. Il funerale si terrà a Bastia di Balocco, suo paese d’origine.