Campagne trasformate in discariche

"Buon 2020, all’insegna di un mondo pulito", ci scrive Claudia Arposio, lettrice che, nel pomeriggio di lunedì 6 gennaio ha scattato queste foto durante una passeggiata nel tratto pedonale di campagna che da Quinto Vercellese va in direzione Casanova Elvo. "Qualcuno ha pensato di lasciare un arredo per la nostra casa comune, come si può vedere dalle foto allegate, che si commentano da sole", fa notare la lettrice. Come darle torto?