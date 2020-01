La magia della Befana che scende su Vercelli

Festa in piazza con l'omaggio a Michael Jackson e con la discesa della Befana dalla Torre dell'Angelo. Riprendendo la tradizione - che lo scorso anno era stata "riadattata" visti i lavori in corso alla Torre - alle 18 in punto, dopo essere stata inseguita dai fari attraverso i tetti del centro città, la Befana (impersonata dal vigile del fuoco Davide Opezzo) si è calata fino in piazza, acclamata dai bambini e accolta con un sorriso dai genitori. Una tradizione bella e sentita dai vercellesi che non mancano mai di seguire questo rito che chiude le feste natalizie. Nelle belle immagini di Chiara Jett Tugnolo due momenti suggestivi del pomeriggio.