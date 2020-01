Carvè al via, tra sorrisi ed emozioni

Inizia il "regno" della Bella Majin Valeria Viesti, e del nuovo Bicciolano, Enrico Rampazzo: domenica sera, alle Acacie di corso Rigola, cerimonia ufficiale di incoronazione per la giovane "signora" del Carnevale Vercellese. E consegna del tricorno con il simbolico passaggio di consegne, tra il Bicciolano degli ultimi cinque anni, Luca Vannelli, e il suo successore, Enrico Rampazzo. Accanto a loro il presidente del Comitato Manifestazioni Vercellesi, Stefano Roncaglia, le maschere dei rioni vercellesi e dei centri della cintura, i rappresentanti dell'amministrazione comunale, le Maijnettes e le Bele Maijn per sempre. Nel pomeriggio, in piazza Cavour, prima uscita ufficiale delle maschere che, sabato prossimo, riceveranno le chiavi della città dalle mani del sindaco Andrea Corsaro.