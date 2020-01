4 a 1 col Trino pensando al Lecco

Pro Vercelli-LG Trino 4-1

Due gol di Graziano (Gilardino ha sempre detto che con la sua fisicità può farsi valere in area avversaria), una di Comi e una di Della Morte per la Pro Vercelli, una del Trino, su rigore siglato da Erbini negli ultimi minuti dell’amichevole disputata oggi al Piola, in vista di Pro Vercelli-Lecco, domenica prossima sempre in casa (ore 17,30).

Nella formazione del primo tempo Gilardino ha mandato in campo il giovane Volpatto, che aveva ben impressionato in precampionato e che ora, con la probabile partenza di Russo, potrebbe trovare più spazio.

Questa la formazione di partenza:

Moschin; Iezzi, Masi, Carosso, Quagliata; Graziano, Grossi, Erradi; Volpatto, Comi, Rosso.

Nella ripresa Gilardino ha mandato in campo:

Bigotti; Franchino, Auriello, Carosso, Foglia; Mal, Merio, Bani; Della Morte, Ciceri, Romairone.

«Eravamo un po’ imballati, ma questa partita è servita in vista della gara con Lecco. Saranno tutti scontri diretti, ci faremo trovare pronti» ha commentato al termine il difensore Alberto Masi.





Il vero esordio del 2020 sarà quindi domenica, con la Pro Vercelli che cercherà di ritrovare i tre punti tra le mura amiche. La squadra di Gilardino, infatti, al Piola ha vinto 2 volte (le prime due gare, contro Pianese e Albinoleffe), ha impattato 5 volte (Pergolettese, Arezzo, Giana Erminio, Renate e Pistoiese) e ha perso in 2 occasioni (Gozzano e Juventus U23).

.