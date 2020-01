Carnevale, inizia l'avventura di Enrico e Valeria

Tradizionale cerimonia di apertura del Carnevale vercellese, domenica sera, dalle 21,30 alle Acacie di corso Rigola. A raccogliere l'eredità di Luca Vannelli e Cristina Maffei saranno Enrico Rampazzo e l'asiglianese Valeria Viesti: sono loro Bicciolano e Bèla Majin del carnevale 2020.

A presentare la serata, organizzata dal Comitato Manifestazioni, presieduto da Stefano Roncaglia, sarà un'altra ex Majin, Elisabetta Galante, mentre tutte le maschere dei rioni e dei paesi parteciperanno alla serata dell'incoronazione.

"L'emozione è tanta", scrive sul suo profilo la nuova Majin, 19enne studentessa di Giurisprudenza che però ha le idee ben chiare sull'obiettivo di questa bella avventura: "Portare un sorriso ovunque".

Il primo impegno, per le maschere, sarà nel pomeriggio di lunedì, in piazza Cavour, per assistere alla discesa della Befana dalla Torre dell'Angelo. Poi trasferta a Santhià, per la presentazione dei bozzetti dei carri, e successivamente a Trino per la presentazione delle maschere.

La consegna delle chiavi da parte del sindaco è in programma sabato 11 gennaio mentre il 16 e 23 febbraio tonano le sfilate dei gruppi mascherati a piedi.