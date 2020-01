L'industria biellese in lutto: è morto Emilio, il papà del conduttore Massimo Giletti

L'industria biellese piange uno dei suoi massimi rappresentanti: Emilio Giletti, padre del noto conduttore televisivo Massimo Giletti, è deceduto nella tarda mattinata di oggi, 4 gennaio, per cause naturali all'età di 90 anni presso l'ospedale di Novara. Nato a Trivero nel 1929, era proprietario dell'omonima azienda, la Giletti S.p.A., situata a Ponzone, nel comune di Valdilana, e nota al grande pubblico per la produzione di filati.

Eclettico e filantropo, Giletti era un imprenditore profondamente legato al suo territorio: aveva infatti contribuito alla realizzazione del palazzetto dello sport di Ponzone, inaugurato il 21 ottobre del 2017 e intitolato col nome di Pala Giletti (leggi qui). Al momento non si conosce la data dei funerali ma probabilmente potrebbe essere istituita la camera ardente all'interno della ditta.