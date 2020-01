'Ndrangheta: Roberto Rosso quattro ore in Procura, nega tutte le accuse

Nessuna ammissione di colpe, ma una difesa volta a ribadire la "totale estraneità alla criminalità organizzata". Roberto Rosso, l'ex assessore della Regione Piemonte arrestato lo scorso 20 dicembre con la pesante accusa di voto di scambio politico-mafioso, non compie nessun passo indietro e stamattina dinanzi ai pubblici ministeri Paolo Toso e Monica Abbatecola, che lo hanno convocato in Procura per ascoltare la sua versione dei fatti, ha ripetuto quello che già era emerso dopo l'arresto: nessun pagamento per ottenere voti ma solo un contributo per l'organizzazione degli eventi collegato alla campagna elettorale del 2019.

In particolare, Rosso ha raccontato di non conoscere Onofrio Garcea e Francesco Viterbo, figure di spicco della 'ndrangheta di Carmagnola, che gli sarebbero state presentate dall'imprenditrice Enza Colavito, anche lei arrestata nell'ambito dell'operazione "Fenice" della Guardia di Finanza.