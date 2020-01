Incidente dopo Cascine Stra'. Auto fuori strada

Ancora un incidente lungo la strada tra Vercelli e San Germano. È accaduto intorno alle 20 di sabato e ha coinvolto due vetture. L'incidente è avvenuto poco dopo Cascine Stra'. Una delle auto è finita fuori strada, fermandosi in un campo. Sul posto sono in corso le attività di soccorso e recupero dei mezzi coinvolti da parte dei Vigili del Fuoco e dei mezzi sanitari. Il traffico è interrotto sul tratto fino alla conclusione delle operazioni. Al momento non sono note le condizioni delle persone coinvolte.

(notizia in aggiornamento )