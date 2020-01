Incendio a un camino, nella serata di sabato, a Roccapietra. Alle ore 19.30 circa una squadra dei Vigili del Fuoco di Varallo è intervenuta per l'incendio a un camino a servizio di centrale termica. L'opera è valsa allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza della abitazione. Non si registrano danni a persone e strutturali.