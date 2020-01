"Grazie Livio, amico generoso": il Velo Club ricorda Doati

Vercelli dice addio, sabato mattina, alle 11,30 nella chiesa del Belvedere, a Livio Doati, ciclista molto conosciuto e per tanti anni titolare del negozio di vendita e riparazione di due ruote che un tempo era all'angolo tra via Goberti e vicolo Baggiolini.

Doati, che aveva 74 anni, era conosciutissimo in città proprio per la sua attività professionale che era anche una passione. Lascia la moglie Gianna e i figli Stefano (già titolare del negozio "Anna Giochi" di piazza Risorgimento) e Michele.

Tra quanti hanno voluto ricordarlo, anche il presidente del Velo Club, Venio Trebaldi, che, in un commosso post affidato alla pagina dell'Associazione, ripercorre anni di amicizia e di sostegno alle iniziative del gruppo.

Caro Livio Doati,

amico carissimo, principe delle due ruote e anima di via Gioberti, oggi prendo in mano la penna per dedicarti il ricordo che ti meriti, ma sono assalito dal dubbio di non poter ricordare in queste poche righe tutto quanto di bene hai fatto per l’Associazione ciclistica Velo Club Vercelli e per la manifestazione “Vercelli che pedala”.

Hai con noi iniziato una stretta e fattiva collaborazione nel tuo negozio, regno delle biciclette, dagli anni '80 sino al 2000 e sei stato per noi una delle “colonne” dell’Associazione assistendoci amorevolmente in ogni nostra necessità sportiva o organizzativa senza mai stancarti.

Ci avevi anche dotato di uN'auto “ammiraglia” poi di un pulmino, mezzi che suscitavano l’ammirazione (e l’invidia) di altre A.S.D. e con questi partecipammo ai vari prestigiosi appuntamenti ciclistici di allora come la Milano-San Remo, la Fausto Coppi, la Nove Colli, la Celle-Montecarlo e tanti altri.

Livio tu mettevi a disposizione biciclette e altri premi, troppi premi di valore e quando io cercavo di frenare la tua istintiva e grande munificenza, tu mi rispondevi: “Non sei contento? Dobbiamo fare bella figura!” con il sorriso e la modestia di sempre.

Livio ti confesso che ho penato molto in questi tuoi anni di malattia e nel venire a trovarti e vederti in tal modo debilitato non ti nascondo che, ricordando la persona che eri, mentre scendevo le scale di casa tua trattenevo a stento le lacrime.

Tutti gli associati del Velo Club Vercelli anno 2020 con grande commozione ti rendono omaggio e ti ringraziamo perché se l’A.S.D. esiste ancora lo devono anche a te.

Inoltre a nome di tutti gli associati che vogliono condividere il vostro dolore, porgo alla gentile signora Gianna, ai figli Stefano e Michele e ai familiari le nostre più sentite condoglianze".