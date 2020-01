Si infortuna in casa, soccorso dai Vigili del Fuoco

Soccorso a una persona infortunata in casa e non in grado di muoversi, all'alba di venerdì, da parte dei Vigili del Fuoco. E' successo poco dopo le 4 a Borgosesia dove, per consentire ai mezzi di soccorso di trasportare l'infortunato in ospedale, è stato necessario far intervenire un squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Varallo. Una volta entrati nell'abitazione di via Fratelli Gugliermina a Borgosesia, i Vigili del Fuoco hanno offerto il primo soccorso, permettendo poi al personale di medico del 118 di effettuare il traporto all'ospedale di Borgosesia. Sul posto anche i carabinieri.