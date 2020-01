Camper fuori strada: resta in bilico sulla riva di un campo

Incidente stradale con un camper rimasto in bilico sul bordo si una riva molto scoscesa. E' avvenuto poco dopo le 4 del mattino di venerdì lungo la Sp 3 a Saluggia. Sul posto, per i soccorsi, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris: l'intervento è valso alla messa in sicurezza del mezzo evitando che il mezzo si rigirasse nel campo. Sul posto, per gli accertamenti sull'incidente, anche i carabinieri di Livorno Ferraris.