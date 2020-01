Due acquisti del Pro Vercelli-Trino Hockey femminile

L'ASD Pro Vercelli-Trino Hockey femminile, nell'ultimo giorno di mercato, ha perfezionato l'arrivo nel proprio parco giocatrici per il Campionato di Serie A femminile 2019-2020, di due nuovi elementi,entrambi portieri: si tratta di Vittoria Masetti (classe 2006 proveniente dalla Asd Circolo Pattinatori Grosseto 1951 e titolare della Under 15) e di Teresa Parlato (del 2005 dall'Hockey Valdagno 1938 titolare Under 15 e Under 17, convocata ai pre raduni della Nazionale Italiana femminile.



L'arrivo delle due nuove atlete in casa vercellese non muta le "gerarchie" nel delicato ruolo di portiere che rimarrà sempre ad appannaggio, a discrezione di mister Claudio Ario, di Sara Cigalone e Giorgia Meneghello con a ruota le nuove arrivate a cui la Società augura il benvenuto.

La Società avrebbe voluto rinforzare l'organico anche nel ruolo di giocatrici di movimento, ma non é stato possibile visto l'esiguo numero di hockeyste in Italia e visti anche i tempi ristretti per rivolgersi al mercato straniero (era possibile tesserare un elemento di oltre confine).

Saranno quindi 10 le atlete della squadra bicciolana che dal 18 gennaio al 25 aprile 2020 cercheranno di piazzarsi nei primi quattro posti della classifica generale del campionato di serie A femminile 2019-2020 per poi così disputare le semifinali e le finali del 13 e 14 giugno 2020 a Riccione nell'ambito dei Roller Games Italiani.