Fuori strada e l'auto si "pianta" nel canale

Nel tardo pomeriggio di mercoledì a Sozzago in via Gerola un’auto è uscita di strada e si è ribaltata in un canale, bloccandosi in bilico come si vede nella foto. Illesi i due occupanti del veicolo che, all’arrivo dei Vigili del Fuoco erano già riusciti a mettersi in salvo. La Squadra della sede Centrale di Novara dei Vigili del Fuoco, utilizzando l’autogru ha ripescato la vettura e messo in sicurezza l’area. Sul posto anche il 118 e i carabinieri di Trecate.