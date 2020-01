Pm10 oltre i limiti per 4 giorni: fermi i diesel Euro 4

Dopo quattro giorni consecutivi di sforamenti del limite del Pm10 scattano le prime limitazioni alla circolazione dei diesel dell'anno 2020.

Da domani venerdì 3 gennaio fino alla giornata di martedì 7 gennaio, gli Euro 4 diesel non potranno circolare su tutto il territorio comunale dalle 8,30 alle 18,30; i mezzi diesel Euro 3, 2, 1 per il trasporto merci non potranno circolare il sabato e giorni festivi dalle 8,30 alle 12,30. Fanno eccezione i mezzi che possiedono un Euro 4 diesel con il Fap (filtro anti particolato), i veicoli di proprietà e condotti da persone che abbiano compiuto o superato il 70° anno di età.