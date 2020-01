Mezzo chilo di droga e 17 bombe carta in casa

Si precisa la vicenda dell'arresto dell'artigiano edile di Recetto finito nei guai per armi e droga, dopo un controllo della Mobile di Vercelli.

Fermato durante un servizio di controllo a Vercelli, l'uomo, già noto alle forze dell'ordine è apparso nervoso, così come sono apparsi sospetti i 3 mila euro in contanti che aveva addosso. Gli agenti hanno così deciso di perquisire l'abitazione dell'artigiano dove, oltre a mezzo chilo di cocaina, sono stati trovati un fucile a canne mozze, una pistola semiautomatica con matricola abrasa e 17 bombe carta nascoste in tre diversi edifici.

L'uomo è perciò finito in carcere.