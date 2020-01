Santhià: fiamme nel locale contatori di uno stabile

Primo dell'anno di lavoro per i Vigili del Fuoco. Nel primo pomeriggio di mercoledì la squadra volontaria di Santhià e un squadra effettiva di Livorno Ferraris sono intervenute nel comune di Santhià in via Tronzano per l'incendio di uno scantinato. L’incendio era localizzato nella stanza dei contatori elettrici: l’intervento ha permesso di mettere in in sicurezza i locali, poi aerati per evitare altri problemi. Presente sul posto il personale dell’Enel per gli interventi di ripristino.