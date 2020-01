Canavese, raccolgono un petardo che esplode in mano: feriti gravemente due bambini

Se quella di spaventare gli animali è una delle motivazioni che in questi giorni ha spinto molte amministrazioni a emettere ordinanze anti botti (spesso non rispettate, come è successo a Torino), l'altro grande rischio di fronte a petardi e fuochi d'artificio è il rischio di maneggiare - il giorno dopo - qualche ordigno inesploso, con conseguenze spesso drammatiche.

Proprio quello che è successo, questo pomeriggio, a Nole, nel Canavese. Due bambini di 12 anni infatti si trovavano in via Grazioli quando hanno trovato un petardo per strada, abbandonato dopo i festeggiamenti di questa notte. I due hanno cercato di farlo esplodere, causandosi gravi ferite agli arti superiori.

Subito soccorsi dal 118, sono stati trasportati con l'elisoccorso all'ospedale Regina Margherita, ma i danni si sono confermati molto gravi: uno ha perso tre dita, l'altro tutte e cinque.