In casa mezzo chilo di coca: in manette un artigiano edile

Lo hanno arrestato nella sua casa di Recetto, nel vicino novarese, dopo averlo individuato nell'ambito di un'indagine relativa allo spaccio di droga nel vercellese. In casa aveva mezzo chilo di cocaina.

Negli ultimi giorni del 2019 la Polizia di Vercelli ha arrestato un 37enne artigiano edile di Recetto, nel vicino novarese. Nell'ambito di un'indagine sul giro di droga, i poliziotti della Questura di Vercelli hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione dell'artigiano, trovando, nascosti in un box, quasi 500 grammi di cocaina e vecchie armi, non funzionanti, ma non registrate.

L'uomo, che aveva precedenti per reati analoghi, è finito in carcere in attesa dell'udienza di convalida.